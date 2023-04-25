Суд ДНР приговорил к 22 годам колонии военного ВСУ за убийство мирного жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) назначил 22 года колонии строгого режима младшему сержанту 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрею Петренко за убийство мирного жителя в Мариуполе.

«Суд согласился с позицией гособвинителя — представителя военной прокуратуры объединённой группировки войск (сил) — и приговорил Петренко к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении Главной военной прокуратуры России.

По данным следователей, Петренко находился на оборонительном пункте ВСУ в Мариуполе в марте 2022 года.

Военный выстрелил в мирного жителя из снайперской винтовки из-за того, что он, по мнению осуждённого, выступал за проведение спецоперации на Украине.

Ранее Следственный комитет России направил 30 уголовных дел в Генеральную прокуратуру для последующей передачи в суд.