Суд ДНР приговорил к 22 годам колонии военного ВСУ за убийство мирного жителя Мариуполя
25 апреля 2023

Суд ДНР приговорил к 22 годам колонии военного ВСУ за убийство мирного жителя Мариуполя

25 апреля 2023 | 16:56

Суд ДНР приговорил к 22 годам колонии военного ВСУ за убийство мирного жителя Мариуполя

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) назначил 22 года колонии строгого режима младшему сержанту 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрею Петренко за убийство мирного жителя в Мариуполе.

«Суд согласился с позицией гособвинителя — представителя военной прокуратуры объединённой группировки войск (сил) — и приговорил Петренко к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении Главной военной прокуратуры России.

По данным следователей, Петренко находился на оборонительном пункте ВСУ в Мариуполе в марте 2022 года.

Военный выстрелил в мирного жителя из снайперской винтовки из-за того, что он, по мнению осуждённого, выступал за проведение спецоперации на Украине.

Ранее Следственный комитет России направил 30 уголовных дел в Генеральную прокуратуру для последующей передачи в суд.