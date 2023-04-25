Более 50 стран примут участие в 78-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта в Москве

В Москве открылась 78-я Генеральная ассамблея и Конгресс Международного совета военного спорта. В мероприятиях примут участие 170 представителей более 50 стран. Представители ещё более 25 стран примут участие по видео-конференц-связи из Брюсселя.

Церемонию открытия посетили статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков, помощник президента России Игорь Левитин, вице-президент CISM Америки Леонардо Пердиго Де Оливейра (Бразилия), вице-президент CISM Африки Майкано Абдулахи (Нигерия), вице-президент CISM Азии Янг Ванг (Китай).

По видео-конференц-связи из Бельгии выступили и. о. президента Дирк Шведе (Германия) и генеральный секретарь Роберто Реккия (Италия).

Николай Панков передал приветственное слово от главы Минобороны России Сергея Шойгу: «За это время организацией, которая объединила 140 стран, многое сделано для укрепления мира во всём мире, сохранения беспристрастности в сфере спорта, продвижения принципа солидарности. И этот вклад в нормализацию международных отношений бесценен».

Участники ассамблеи и конгресса обсудят вопросы развития современного военно-спортивного движения, а также выберут нового президента Международного совета военного спорта.