В МЧС сообщили о локализации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае

Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае локализован на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости

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