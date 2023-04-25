В МЧС сообщили о локализации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае

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Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае локализован на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС сообщили о локализации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

«В 14:06 мск пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что к тушению пожара на деревообрабатывающем предприятии в Приморье привлечены два пожарных поезда.

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