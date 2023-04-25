В Москве процесс реализации городских объектов полностью перевели в цифровой формат
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частных жилых домов, также могут принять участие в электронных торгах и дистанционно подписать договор аренды или купли-продажи», — уточнил министр.
Как отмечается, до января 2020 года инвестору для оформления сделки купли-продажи нужно было пройти 11 сложных этапов. Сейчас же ему достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете инвестора на городском инвестпортале для подписания договора.
Впоследствии Департамент горимущества подаст документы на регистрацию в Росреестр.
Ранее НСН сообщила, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.