В Москве процесс реализации городских объектов полностью перевели в цифровой формат

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в столице сделки по продаже и аренде земли полностью перевели в цифровой формат.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частных жилых домов, также могут принять участие в электронных торгах и дистанционно подписать договор аренды или купли-продажи», — уточнил министр.

Как отмечается, до января 2020 года инвестору для оформления сделки купли-продажи нужно было пройти 11 сложных этапов. Сейчас же ему достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете инвестора на городском инвестпортале для подписания договора.

Впоследствии Департамент горимущества подаст документы на регистрацию в Росреестр.

Ранее НСН сообщила, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.