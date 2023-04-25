В Барнауле пенсионерка на электросамокате получила травмы при столкновении с автомобилем

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В Барнауле 78-летняя женщина во время катания на электросамокате по двору жилого дома устроила ДТП, врезавшись в автомобиль, который двигался ей навстречу.
В Барнауле пенсионерка на электросамокате получила травмы при столкновении с автомобилем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Как отмечается, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Белинского. Пенсионерка не справилась с управлением и при повороте столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Toyota Gaia.

Женщине оказали помощь в городской больнице, госпитализация ей не потребовалась.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее НСН сообщала об открытии сезона проката электросамокатов в Москве.

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