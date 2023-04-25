В Свердловской области мигрантка получила пять лет колонии за попытку продать ребёнка

В Свердловской области женщину-мигрантку приговорили к пяти годам тюремного заключения за попытку продать своего семилетнего сына за 300 тыс. рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняется, в 2022 году женщина опубликовала в соцсетях объявление о продаже ребёнка. Полицейские задержали её в ходе фиктивной сделки после получения денег, уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

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