Медведев: мир, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны
«Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является», — сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание». Его слова приводит РИА Новости.
Медведев добавил, что делать прогнозы — дело неблагодарное.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.