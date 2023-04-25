Медведев: мир, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны.

«Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является», — сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание». Его слова приводит РИА Новости.

Медведев добавил, что делать прогнозы — дело неблагодарное.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.