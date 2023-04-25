ТАСС: три дрона с камерами нашли в разных районах Подмосковья
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Накануне на территории СНТ «Уголёк» в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолётного типа со взрывчаткой.
Также ещё два аналогичных дрона обнаружили в других районах Московской области, добавил он.
Все квадрокоптеры направлены на экспертизу.
Ранее глава городского округа Богородский Игорь Сухин подтвердил, что в лесном массиве на территории муниципального образования упал начинённый взрывчаткой беспилотник.