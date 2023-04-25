ТАСС: три дрона с камерами нашли в разных районах Подмосковья

Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Накануне на территории СНТ «Уголёк» в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолётного типа со взрывчаткой.

Также ещё два аналогичных дрона обнаружили в других районах Московской области, добавил он.

Все квадрокоптеры направлены на экспертизу.

Ранее глава городского округа Богородский Игорь Сухин подтвердил, что в лесном массиве на территории муниципального образования упал начинённый взрывчаткой беспилотник.