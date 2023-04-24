ТАСС: посольство Франции в Москве получило письмо с неизвестным веществом
- РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сотрудники посольства Франции в понедельник вечером получили письмо с неизвестным веществом внутри», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент на месте инцидента работает полиция.
Содержимое вещества отправят на экспертизу.
Ранее стало известно, что МИД России получил обращение посольства Финляндии о том, что 13 апреля дипмиссия получила три конверта, в одном из которых содержался белый порошок.