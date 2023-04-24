ТАСС: посольство Франции в Москве получило письмо с неизвестным веществом

Сотрудники посольства Франции в Москве получили письмо с неизвестным веществом.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сотрудники посольства Франции в понедельник вечером получили письмо с неизвестным веществом внутри», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент на месте инцидента работает полиция.

Содержимое вещества отправят на экспертизу.

Ранее стало известно, что МИД России получил обращение посольства Финляндии о том, что 13 апреля дипмиссия получила три конверта, в одном из которых содержался белый порошок.