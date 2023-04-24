В Нижнем Новгороде откроют мемориальные доски в память о физиках Гапонове-Грехове и Миллере

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На фасаде Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде установят мемориальные доски в честь советских учёных Андрея Гапонова-Грехова и Михаила Миллера.
В Нижнем Новгороде откроют мемориальные доски в память о физиках Гапонове-Грехове и Миллере
  • globallookpress.com
  • © Andrew Surma/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает newsnn.ru.

Соответствующее решение поддержали депутаты комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Гапонов-Грехов — основатель и первый директор Института прикладной физики, Герой Социалистического Труда.

Миллер — специалист в области радиофизики, физики плазмы, основатель крупной научной школы, заслуженный деятель науки РСФСР.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску писателю-фантасту Борису Стругацкому.

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