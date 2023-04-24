В Нижнем Новгороде откроют мемориальные доски в память о физиках Гапонове-Грехове и Миллере

На фасаде Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде установят мемориальные доски в честь советских учёных Андрея Гапонова-Грехова и Михаила Миллера.

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