В Нижнем Новгороде откроют мемориальные доски в память о физиках Гапонове-Грехове и Миллере
- globallookpress.com
- © Andrew Surma/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает newsnn.ru.
Соответствующее решение поддержали депутаты комиссии гордумы по местному самоуправлению.
Гапонов-Грехов — основатель и первый директор Института прикладной физики, Герой Социалистического Труда.
Миллер — специалист в области радиофизики, физики плазмы, основатель крупной научной школы, заслуженный деятель науки РСФСР.
Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску писателю-фантасту Борису Стругацкому.