Число предпринимателей в Карелии выросло на 20% в 2022 году
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Об этом сообщает karelinform.ru.
В прошлом году подписано более 3 тыс. соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки. Её объём превысил 1,9 млрд рублей.
Число субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в республике достигло 46 328.
Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.