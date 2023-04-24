Число предпринимателей в Карелии выросло на 20% в 2022 году

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Количество предпринимателей в Карелии выросло более чем на 20% в 2022 году, заявил глава региона Артур Парфенчиков, представляя отчёт о результатах деятельности правительства.
Число предпринимателей в Карелии выросло на 20% в 2022 году
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Об этом сообщает karelinform.ru.

В прошлом году подписано более 3 тыс. соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки. Её объём превысил 1,9 млрд рублей.

Число субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в республике достигло 46 328.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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