Число предпринимателей в Карелии выросло на 20% в 2022 году

Количество предпринимателей в Карелии выросло более чем на 20% в 2022 году, заявил глава региона Артур Парфенчиков, представляя отчёт о результатах деятельности правительства.

Об этом сообщает karelinform.ru.

В прошлом году подписано более 3 тыс. соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки. Её объём превысил 1,9 млрд рублей.

Число субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в республике достигло 46 328.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.