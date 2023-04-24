В Тюменской области увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество»

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В Тюменской области на 2,5 млрд рублей увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество». Дополнительные средства направят на предоставление жителям ЯНАО соцвыплат на приобретение жилья на юге региона.
В Тюменской области увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество»
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Программа «Сотрудничество» — это гибкий инструмент для улучшения жизни людей. Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Александр Моор.

За последние пять лет более 3,5 тыс. ямальских семей смогли переехать в Тюменскую область.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 760 человек из категории детей-сирот получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости в 2022 году.

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