В Тюменской области увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество»
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
«Программа «Сотрудничество» — это гибкий инструмент для улучшения жизни людей. Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Александр Моор.
За последние пять лет более 3,5 тыс. ямальских семей смогли переехать в Тюменскую область.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 760 человек из категории детей-сирот получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости в 2022 году.