В Тюменской области увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество»

В Тюменской области на 2,5 млрд рублей увеличили бюджет региональной программы «Сотрудничество». Дополнительные средства направят на предоставление жителям ЯНАО соцвыплат на приобретение жилья на юге региона.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Программа «Сотрудничество» — это гибкий инструмент для улучшения жизни людей. Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Александр Моор.

За последние пять лет более 3,5 тыс. ямальских семей смогли переехать в Тюменскую область.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 760 человек из категории детей-сирот получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости в 2022 году.