В Казани пройдёт 140 мероприятий в честь Дня Победы
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает «Реальное время».
В частности, 28 апреля пройдёт городской творческий фестиваль «Наследники Великой Победы».
Во вторник, 25 апреля, начнётся ежегодная всероссийская акция «Георгиевская лента». До 22 июня в Казани проходит акция «Красная гвоздика».
Среди других мероприятий — акции «Поём двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана».
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.