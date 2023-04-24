В Казани пройдёт 140 мероприятий в честь Дня Победы

В Казани состоится около 140 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, заявил начальник управления культуры Азат Абзалов.

Об этом сообщает «Реальное время».

В частности, 28 апреля пройдёт городской творческий фестиваль «Наследники Великой Победы».

Во вторник, 25 апреля, начнётся ежегодная всероссийская акция «Георгиевская лента». До 22 июня в Казани проходит акция «Красная гвоздика».

Среди других мероприятий — акции «Поём двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана».

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.