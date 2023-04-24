В МЧС напомнили о санкциях за заросший дачный участок

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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что если приусадебный или дачный участок зарос травой, то это считается нарушением.
В МЧС напомнили о санкциях за заросший дачный участок
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«Если земля зарастает сухой травянистой растительностью и туда прилетит окурок, пострадает всё село или дачное хозяйство, рисковать нельзя. Принято решение урегулировать это с точки зрения закона», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Нормативов по «зарощенности» нет, но в случае поступления жалоб будет дана и правовая оценка. Как отметил Еникеев, это будет работать по прецедентам.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.

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