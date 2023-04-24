В МЧС разъяснили ситуацию с готовкой шашлыков в парках

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что запрета ведомства на разведение огня и приготовление еды на территории лесопарков нет.

«Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет — всё это регулируется локальными актами, всё зависит от администрации соответствующего паркового хозяйства. Если они вводят запрет и ограничения, то они действуют, если не вводят — не действуют», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Еникеев напомнил также о запрете розжига костров несовершеннолетними и оставления их у костра без присутствия взрослых.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.