В Якутске перед судом предстанет мужчина за сексуальное насилие над дочерью

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В Якутске перед судом предстанет 47-летний местный житель, который в течение шести лет насиловал свою дочь. Об этом сообщает СУ СК России по Якутии.
В Якутске перед судом предстанет мужчина за сексуальное насилие над дочерью
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», мужчина воспитывал дочь один и неоднократно совершал насильственные действия по отношению к ней в период с октября 2016 года по август 2022 года. По данным следователей, на момент первого эпизода девочке было всего 11 лет.

О происходящем стало известно после того, как подросток пожаловалась своей подруге и её матери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В ходе предварительного следствия выявлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления, в связи с чем следователем направлено соответствующее представление для их устранения. Кроме того, девочке оказана необходимая психологическая помощь», — уточнили в СК.

Ранее Newinform сообщал, что в Сочи суд вынес приговор сотруднице детского сада по факту издевательств над воспитанниками.

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