ТАСС: в Подмосковье в лесополосе нашли упавший беспилотник со взрывчаткой
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«В Богородском округе недалеко от СНТ «Заря» обнаружен упавший беспилотник, начинённый взрывчаткой», — заявил агентству представитель силовых структур.
Он рассказал, что разломанный пополам БПЛА нашли 23 апреля.
По его словам, беспилотник отправили на экспертизу для того, чтобы выяснить, кто его запустил и куда он направлялся.
21 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ упал у жилого дома в Клинцах.