ТАСС: в Подмосковье в лесополосе нашли упавший беспилотник со взрывчаткой

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В Московской области в лесополосе недалеко от садового товарищества нашли упавший беспилотник со взрывчаткой, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
ТАСС: в Подмосковье в лесополосе нашли упавший беспилотник со взрывчаткой
  • Gettyimages.ru

«В Богородском округе недалеко от СНТ «Заря» обнаружен упавший беспилотник, начинённый взрывчаткой», — заявил агентству представитель силовых структур.

Он рассказал, что разломанный пополам БПЛА нашли 23 апреля.

По его словам, беспилотник отправили на экспертизу для того, чтобы выяснить, кто его запустил и куда он направлялся.

21 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ упал у жилого дома в Клинцах.

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