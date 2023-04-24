Памфилова заявила о заинтересованности западных стран в срыве выборов президента России

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о заинтересованности западных стран в срыве выборов президента в марте 2024 года.

«Грядущие выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы... Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, западные страны — главным образом, США, — выделили на это внушительные средства.

При этом, по мнению главы ЦИК, явка на выборах будет высокой из-за значимости события.

В январе Памфилова заявила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной кампании. По её словам, ведётся работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин пока не делал заявлений насчёт планов на следующие выборы президента.