У дома в Ленобласти обнаружены ёмкости с надписью «Радиоактивный кобальт»

Во дворе частного дома в Выборгском районе Ленобласти обнаружены три ёмкости с надписью «Радиоактивный кобальт — 60», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

РИА Новости

Отмечается, что для взятия проб к месту направлена передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы региона. Ранее сообщалось, что метеорологический зонд Росгидромета упал в районе города Всеволожска Ленинградской области.