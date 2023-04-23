У дома в Ленобласти обнаружены ёмкости с надписью «Радиоактивный кобальт»
Во дворе частного дома в Выборгском районе Ленобласти обнаружены три ёмкости с надписью «Радиоактивный кобальт — 60», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.
- РИА Новости
Отмечается, что для взятия проб к месту направлена передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы региона.
Ранее сообщалось, что метеорологический зонд Росгидромета упал в районе города Всеволожска Ленинградской области.
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