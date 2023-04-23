Депутат Карпов назвал Николая Борцова скромным и интеллигентным человеком

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Полина Полетаева
Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР), депутат Госдумы Анатолий Карпов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти депутата Госдумы Николая Борцова.
Депутат Карпов назвал Николая Борцова скромным и интеллигентным человеком
  • РИА Новости

«Это очень печальная новость. Он был очень скромным, интеллигентным человеком со знанием мира… Я знал, что он избирался много раз и не очень хотел избираться в этот раз, может быть, чувствовал, что возникли проблемы со здоровьем. Но его очень просили. Все его очень уважали, и избиратели, и руководство, поэтому попросили остаться. Это очень печальная новость для многих людей», — отметил Карпов.

Депутат также выразил большую благодарность своему коллеге за то, что тот два года назад помог провести детский турнир по шахматам в честь юбилея Карпова.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов скончался на 78-м году жизни.

В партии выразили соболезнования родным и близким депутата.

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