В Москве сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».
По словам заммэра Москвы в правительстве города, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пассажиры смогут легко узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с жёлтой вставкой.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.