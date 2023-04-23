В Москве сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля

В Москве на Красную горку 23 апреля сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро. Специалисты ответят на вопросы о маршрутах к мемориальным комплексам и храмам, а также объяснят, как найти нужный автобус, и подскажут, где находится ближайшая остановка.

РИА Новости

Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы». По словам заммэра Москвы в правительстве города, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пассажиры смогут легко узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с жёлтой вставкой. Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.