Вирусолог Чепурнов напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19

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Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов напомнил, что соблюдать меры профилактики COVID-19 по-прежнему важно.
Вирусолог Чепурнов напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19
  • РИА Новости

«Люди уже понимают, как себя вести, к примеру, многие ходят в масках, чаще моют руки. Особенно это актуально для тех, кто работает в больших коллективах, передвигается в общественном транспорте», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, для людей старше 70 лет, для людей с хроническими заболеваниями целесообразна вакцинация.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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