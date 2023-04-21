Вирусолог Чепурнов напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19
- РИА Новости
«Люди уже понимают, как себя вести, к примеру, многие ходят в масках, чаще моют руки. Особенно это актуально для тех, кто работает в больших коллективах, передвигается в общественном транспорте», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, для людей старше 70 лет, для людей с хроническими заболеваниями целесообразна вакцинация.
Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.