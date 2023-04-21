Власти Херсонской области сообщили, что в мае запустят электрички из Геническа в Джанкой

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Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в мае запустят электрички из Геническа в крымский город Джанкой.
Власти Херсонской области сообщили, что в мае запустят электрички из Геническа в Джанкой
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что в настоящее время ведётся подготовка железнодорожной инфраструктуры. 

«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае», — сказал он.

По его словам, стоимость проезда будет «существенно ниже, чем на автобус».

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