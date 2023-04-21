Власти Херсонской области сообщили, что в мае запустят электрички из Геническа в Джанкой
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что в настоящее время ведётся подготовка железнодорожной инфраструктуры.
«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае», — сказал он.
По его словам, стоимость проезда будет «существенно ниже, чем на автобус».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ликвидации дисбаланса между низкими доходами и высокими ценами в новых российских регионах.