В Калмыкии построят агропромышленный парк

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Калмыкия получит субсидию в размере 500 млн рублей на строительство агропромышленного парка, заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в регион.
В Калмыкии построят агропромышленный парк
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Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил Чернышенко, Калмыкия уже демонстрирует устойчивые показатели экономического роста. Ключевой задачей для республики остаётся поддержка инвестиционной деятельности.

Чернышенко также напомнил, что только в рамках индивидуальной программы развития регион уже оказал господдержку почти 1,5 тыс. предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае планируют построить экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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