В Калмыкии построят агропромышленный парк
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Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметил Чернышенко, Калмыкия уже демонстрирует устойчивые показатели экономического роста. Ключевой задачей для республики остаётся поддержка инвестиционной деятельности.
Чернышенко также напомнил, что только в рамках индивидуальной программы развития регион уже оказал господдержку почти 1,5 тыс. предпринимателей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае планируют построить экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».