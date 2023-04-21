В Калмыкии построят агропромышленный парк

Калмыкия получит субсидию в размере 500 млн рублей на строительство агропромышленного парка, заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в регион.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил Чернышенко, Калмыкия уже демонстрирует устойчивые показатели экономического роста. Ключевой задачей для республики остаётся поддержка инвестиционной деятельности.

Чернышенко также напомнил, что только в рамках индивидуальной программы развития регион уже оказал господдержку почти 1,5 тыс. предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае планируют построить экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».