Губернатор Старовойт: российские пограничники сбили БПЛА ВСУ в Курской области
- РИА Новости
«Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе», — рассказал он в своём Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал фотографии обломков украинского дрона, отметив, что «это всё, что от него осталось».
Старовойт поблагодарил российских военных за уничтожение БПЛА.
Утром 21 апреля глава региона сообщал, что в Курской области украинский беспилотник обстрелял строительную технику на фортификационных сооружениях.