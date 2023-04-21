Губернатор Старовойт: российские пограничники сбили БПЛА ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники сбили беспилотный летающий аппарат (БПЛА) украинских войск в приграничном районе.

«Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе», — рассказал он в своём Telegram-канале.

Губернатор также опубликовал фотографии обломков украинского дрона, отметив, что «это всё, что от него осталось».

Старовойт поблагодарил российских военных за уничтожение БПЛА.

Утром 21 апреля глава региона сообщал, что в Курской области украинский беспилотник обстрелял строительную технику на фортификационных сооружениях.