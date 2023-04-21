Число волонтёров в Мурманской области выросло на 10 тысяч за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Представители добровольческих инициатив провели 21 мероприятие, в которых приняли участие свыше тысячи человек.
«В рамках содействия добровольческому движению на территории Мурманской области в прошлом году была утверждена межведомственная программа развития добровольчества, в рамках которой реализуется 45 мероприятий», — заявил руководитель комитета молодёжной политики Егор Хаценко.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия принимает участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая проходит с 15 по 24 апреля.