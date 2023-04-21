Число волонтёров в Мурманской области выросло на 10 тысяч за год

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На заседании правительства Мурманской области обсудили итоги работы портала Добро.ру за 2022 год. Количество активных пользователей сайта выросло с 7 тыс. до 17 тыс.
Число волонтёров в Мурманской области выросло на 10 тысяч за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Представители добровольческих инициатив провели 21 мероприятие, в которых приняли участие свыше тысячи человек.

«В рамках содействия добровольческому движению на территории Мурманской области в прошлом году была утверждена межведомственная программа развития добровольчества, в рамках которой реализуется 45 мероприятий», — заявил руководитель комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия принимает участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая проходит с 15 по 24 апреля.

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