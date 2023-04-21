Врач Кашух посоветовала не покупать несезонную клубнику

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух выразила мнение, что не стоит покупать несезонную клубнику, поскольку в ней могут содержаться антибиотики. Также не исключено, что в такой продукции превышено содержание нитратов.
Врач Кашух посоветовала не покупать несезонную клубнику
  • РИА Новости

«При производстве в теплицах ягодам требуется значительно больше удобрений, чем при выращивании в открытом грунте. А избыточные нитраты в организме человека превращаются в нитриты. Из-за них гемоглобин теряет способность переносить кислород и углекислый газ», — сказала Кашух в беседе с «Российской газетой».

По её словам, клубника не может храниться долго, и даже в холодильнике её рекомендуется держать не более пяти суток.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россельхознадзор обнаружил превышение содержания антибиотиков в клубнике.

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