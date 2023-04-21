Врач Кашух посоветовала не покупать несезонную клубнику
- РИА Новости
«При производстве в теплицах ягодам требуется значительно больше удобрений, чем при выращивании в открытом грунте. А избыточные нитраты в организме человека превращаются в нитриты. Из-за них гемоглобин теряет способность переносить кислород и углекислый газ», — сказала Кашух в беседе с «Российской газетой».
По её словам, клубника не может храниться долго, и даже в холодильнике её рекомендуется держать не более пяти суток.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Россельхознадзор обнаружил превышение содержания антибиотиков в клубнике.