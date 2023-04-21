Для участников нацпроекта «Производительность труда» запустили экскурсии на заводы Подмосковья

Короткая ссылка
Предприятия, завершившие своё участие в национальном проекте «Производительность труда», запустили экскурсии для компаний, которые только к нему присоединились.
Для участников нацпроекта «Производительность труда» запустили экскурсии на заводы Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

За время реализации нацпроекта его участниками стали более 160 подмосковных компаний. Специалисты помогают повысить производительность и оптимизировать производство, отметила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Экскурсии позволяют компаниям поделиться опытом участия в нацпроекте.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить