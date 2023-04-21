Для участников нацпроекта «Производительность труда» запустили экскурсии на заводы Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
За время реализации нацпроекта его участниками стали более 160 подмосковных компаний. Специалисты помогают повысить производительность и оптимизировать производство, отметила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Экскурсии позволяют компаниям поделиться опытом участия в нацпроекте.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.