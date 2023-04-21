Адвокат Абшилава рассказал о тонкостях раздела долгов после развода

Почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Георгий Абшилава напомнил, что после развода разделу подлежат только совместные долги.

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что с учётом судебной практики к совместным долгам можно отнести деньги, оформленные на одного из супругов, при условии, что они направлены на нужды семьи; займы, в которых оба супруга участвуют как созаёмщики; деньги, оформленные одним из супругов, если второй дал письменное согласие на заключение кредитной сделки.

«Из-за сложностей раздела имущества при разводе на законодательном уровне действует презумпция, по которой долги супруга, оформленные на его имя, являются его личной задолженностью, пока не доказано иное. Поэтому ему придётся самому доказать в суде, что заёмные средства были направлены на решение потребностей семьи», — сказал Абшилава.

По его словам, раздел совместного имущества и долгов может осуществляться с помощью мирного урегулирования либо в ходе судебного процесса.

«Чтобы не столкнуться с проблемами при разделе долгов, необходимо заблаговременно просчитывать все возможные последствия. Самый простой вариант — заключение нотариального соглашения между супругами, в котором будет распределена их ответственность по возврату займа», — добавил эксперт.

Ранее основательница юридической компании GAP Ирина Гукова в беседе с газетой «Известия» перечислила тонкости заключения брачного договора.