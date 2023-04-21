В Москве благоустроят территорию у ТПУ «Медведково»

В Москве благоустроят территорию у транспортно-пересадочного узла «Медведково», заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

«Главная задача проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Медведково», в состав которого входят одноимённая станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта», — сказал Бирюков.

В частности, планируется привести в порядок тротуары, проложить новое асфальтовое покрытие, установить фонари и скамейки.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.