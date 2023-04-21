В Москве благоустроят территорию у ТПУ «Медведково»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
«Главная задача проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Медведково», в состав которого входят одноимённая станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта», — сказал Бирюков.
В частности, планируется привести в порядок тротуары, проложить новое асфальтовое покрытие, установить фонари и скамейки.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.