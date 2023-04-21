Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры в Солнцеве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Солнцево скоро откроется четвёртый Московский центральный диаметр (МЦД-4).

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Параллельно с развитием транспорта строим жильё, в том числе по программе реновации, социальные и спортивные объекты, ведём благоустройство по программе «Мой район», — отметил Собянин.

Так, 24 апреля откроется детско-взрослая поликлиника на улице Юлиана Семёнова для 43 тыс. жителей. А в 2025 году в районе появится школа на 300 учеников.

Благоустроен парк 60-летия Октября. Летом завершат реконструкцию кинотеатра «Солнцево».

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.