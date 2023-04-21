Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры в Солнцеве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Солнцево скоро откроется четвёртый Московский центральный диаметр (МЦД-4).
Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры в Солнцеве
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Параллельно с развитием транспорта строим жильё, в том числе по программе реновации, социальные и спортивные объекты, ведём благоустройство по программе «Мой район», — отметил Собянин.

Так, 24 апреля откроется детско-взрослая поликлиника на улице Юлиана Семёнова для 43 тыс. жителей. А в 2025 году в районе появится школа на 300 учеников.

Благоустроен парк 60-летия Октября. Летом завершат реконструкцию кинотеатра «Солнцево».

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить