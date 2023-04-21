Суд в Москве заочно арестовал журналиста Bellingcat Христо Грозева

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева по делу о незаконном пересечении границы России.
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Bellingcat Христо Грозева
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию России, а именно с момента пересечения им государственной границы России и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России», — сказала представитель суда.

Грозеву вменяется ч. 1 ст. 322 УК («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

В декабре МВД России объявило в розыск Христо Грозева.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что против Грозева возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

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