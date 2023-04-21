Специалист в сфере недвижимости Шлома не ожидает роста цен на вторичке в мае

Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома выразил мнение, что в мае падения цен на вторичном рынке жилья в России ждать не стоит.

В настоящее время нет предпосылок для падения стоимости жилья во вторичном сегменте, сообщил он в беседе с Life.ru.

По оценкам эксперта, мартовский спрос на 27% превысил февральский, в апреле также наблюдаются хорошие показатели. Возможная льготная ипотека на вторичке, которую сегодня обсуждают, также будет способствовать увеличению спроса.

«По нашему мнению, ценовые скачки на вторичке маловероятны. Значительного снижения быть не может, поскольку спрос стабилен, но всё-таки предложение существенно выше спроса. К тому же за 2020—2021 годы рынок был чрезвычайно перегрет, поэтому роста цен мы не прогнозируем», — резюмировал Шлома.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.