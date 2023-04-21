Более 30 человек эвакуировали из дома в Волгограде после утечки газа

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Более 30 человек эвакуированы из дома в Волгограде, где произошла утечка газа.
Более 30 человек эвакуировали из дома в Волгограде после утечки газа
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Из дома эвакуировано 35 человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого сообщал, что в Московской области в 2023 году выделили более 222 млн рублей на установку датчиков утечки газа в квартирах по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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