Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми частыми нарушителями дорожного движения среди владельцев СИМ
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«Отдельная история — это курьеры. Ездят на электровелосипедах, которые на самом деле являются полноценными средствами индивидуальной мобильности, они полноценные участники движения. Их транспорт, очевидно, должен быть на номерах, и, в отличие от других, курьеры ездят круглогодично», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, курьеры могут пересекать по диагонали сложный перекрёсток, ездить по пешеходным переходам, то есть нарушают правила, так как спешат быстрее добраться до потребителя.
Как считает Хайцеэр, курьеров нужно причислить к профессионалам, поскольку электровелосипед для них — это средство заработка.
Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.