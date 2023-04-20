Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми частыми нарушителями дорожного движения среди владельцев СИМ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что самыми частыми нарушителями дорожного движения среди использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ) являются курьеры.

«Отдельная история — это курьеры. Ездят на электровелосипедах, которые на самом деле являются полноценными средствами индивидуальной мобильности, они полноценные участники движения. Их транспорт, очевидно, должен быть на номерах, и, в отличие от других, курьеры ездят круглогодично», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, курьеры могут пересекать по диагонали сложный перекрёсток, ездить по пешеходным переходам, то есть нарушают правила, так как спешат быстрее добраться до потребителя.

Как считает Хайцеэр, курьеров нужно причислить к профессионалам, поскольку электровелосипед для них — это средство заработка.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.