Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми частыми нарушителями дорожного движения среди владельцев СИМ

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что самыми частыми нарушителями дорожного движения среди использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ) являются курьеры.
Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми частыми нарушителями дорожного движения среди владельцев СИМ
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Holt

«Отдельная история — это курьеры. Ездят на электровелосипедах, которые на самом деле являются полноценными средствами индивидуальной мобильности, они полноценные участники движения. Их транспорт, очевидно, должен быть на номерах, и, в отличие от других, курьеры ездят круглогодично», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, курьеры могут пересекать по диагонали сложный перекрёсток, ездить по пешеходным переходам, то есть нарушают правила, так как спешат быстрее добраться до потребителя.

Как считает Хайцеэр, курьеров нужно причислить к профессионалам, поскольку электровелосипед для них — это средство заработка.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

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