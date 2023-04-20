Число ДТП в Подмосковье снизилось на 11% в январе — марте

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Количество ДТП в Московской области снизилось на 11% в январе — марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Число ДТП в Подмосковье снизилось на 11% в январе — марте
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«За три месяца в Подмосковье зафиксировано 674 ДТП. На 14% снизилось число раненых, но на 12% выросло число погибших. Мы продолжаем работу для сокращения и предотвращения аварий», — заявил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Среди наиболее частых причин гибели людей — встречные столкновения автомобилей. Пешеходов чаще всего сбивали в тёмное время суток, когда они шли вдоль дорог или переходили их в неположенных местах.

Ранее Newinform сообщил, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.

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