Ефимов: в Москве рост оборотов сферы платных услуг жителям составил 10%

В Москве зафиксировали рост объёма платных услуг предприятий города для населения. За февраль 2023 года сумма в сопоставимых ценах выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, достигнув 234,8 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг. Её оборот увеличился на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил чиновник, Москва остаётся одним из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма.

«Оживление туристической активности в феврале также способствовало увеличению выручки гостиниц на 20,6% — до 4,6 млрд рублей», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что оборот производителей пищевой продукции в Москве увеличился в январе — феврале 2023 года на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В номинальном выражении показатель достиг 94,6 млрд рублей.