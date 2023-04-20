Ефимов: в Москве рост оборотов сферы платных услуг жителям составил 10%
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг. Её оборот увеличился на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как отметил чиновник, Москва остаётся одним из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма.
«Оживление туристической активности в феврале также способствовало увеличению выручки гостиниц на 20,6% — до 4,6 млрд рублей», — добавил он.
Ранее НСН сообщала, что оборот производителей пищевой продукции в Москве увеличился в январе — феврале 2023 года на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В номинальном выражении показатель достиг 94,6 млрд рублей.