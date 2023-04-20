В Москве завершился Российский форум дизайна и моды

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В Москве завершил работу Российский форум дизайна и моды, организованный фондом «Росконгресс» совместно с Союзом дизайнеров России и правительством Москвы. Он собрал 120 экспертов.
В Москве завершился Российский форум дизайна и моды
  • © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Модератором заключительной сессии «Будущее системы дизайна — российская дизайн-политика» выступил Дмитрий Медников, управляющий директор «Русской Медиагруппы».

«Есть запрос на кооперацию. На сессиях говорилось о том, что участники готовы объединяться, решать общие задачи. И если мы идём одним фронтом, мы действительно сможем решить самые сложные вопросы», — заявил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.

По его словам, дизайн — один из инструментов построения жизни в стране. С учётом роли дизайна в политике и экономике на заключительной сессии объявили о необходимости создать Совет по дизайну при президенте России.

Итоги форума будут объявлены на ПМЭФ-2023 в середине июня.

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