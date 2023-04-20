В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате.
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната на улице Коллонтай «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев».

Ранее, как сообщали «Невские новости», прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку после обращения «о возможных нарушениях законодательства» в отношении подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) №10.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер заявила, что, по её данным, в ПНИ №10 «за последнее время» умерли семь детей.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить