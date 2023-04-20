В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате.

Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната на улице Коллонтай «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев».

Ранее, как сообщали «Невские новости», прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку после обращения «о возможных нарушениях законодательства» в отношении подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) №10.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер заявила, что, по её данным, в ПНИ №10 «за последнее время» умерли семь детей.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.