Строительство соцобъектов в Подмосковье контролируют с помощью видеосистемы

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В Московской области действует система «Мониторинг бюджетного строительства». С её помощью власти контролируют сроки и качество строительства социальных объектов региона — школ, поликлиник и детских садов.
Строительство соцобъектов в Подмосковье контролируют с помощью видеосистемы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

К автоматизированной программе подключили уже более 600 объектов, передаёт телеканал «360».

«В информационной системе собраны полные данные: местоположение, дорожная карта, отчёты на конкретный момент времени, фото и видео. Также доступны онлайн-трансляции», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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