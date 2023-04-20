Строительство соцобъектов в Подмосковье контролируют с помощью видеосистемы
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К автоматизированной программе подключили уже более 600 объектов, передаёт телеканал «360».
«В информационной системе собраны полные данные: местоположение, дорожная карта, отчёты на конкретный момент времени, фото и видео. Также доступны онлайн-трансляции», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.