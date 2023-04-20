Group-IB будет работать в России под брендом F.A.С.С.T

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Компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжит работать в стране под брендом F.A.C.C.T.

Об этом сообщили в компании.

«В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом... Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке.

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, объявила о завершении сделки по продаже бизнеса в России компании «Смарт Сервис» и заявила об окончательном уходе с российского рынка.

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