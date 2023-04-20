РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

Короткая ссылка
Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Отмечается, что Подольский городской суд Московской области счёл нарушением закона со стороны Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

В конце марта Wildberries принял решение об удалении со своей площадки товаров, рейтинг которых на основе отзывов покупателей имеет балл ниже трёх из пяти возможных.

Кроме того, компания намерена усилить контроль за наличием маркировки на товарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить