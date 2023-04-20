РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Отмечается, что Подольский городской суд Московской области счёл нарушением закона со стороны Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

В конце марта Wildberries принял решение об удалении со своей площадки товаров, рейтинг которых на основе отзывов покупателей имеет балл ниже трёх из пяти возможных.

Кроме того, компания намерена усилить контроль за наличием маркировки на товарах.