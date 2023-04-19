В Мелитополе задержали наводчика ВСУ, которого уговорила передать координаты мать из Киева

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В Мелитополе (Запорожская область) задержали наводчика Вооружённых сил Украины, которого уговорила передать координаты российских военных мать, проживающая в Киеве.
В Мелитополе задержали наводчика ВСУ, которого уговорила передать координаты мать из Киева
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, мать убедила сына, что он не сможет её навестить в столице Украины, если не будет оказывать помощь ВСУ.

Молодой человек пересылал все данные матери безвозмездно, понимая, что эти действия могут привести к жертвам среди мирных жителей.

Источник рассказал, что задержанному грозит лишение свободы на длительный срок.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы, причастных к совершению терактов в регионе.

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