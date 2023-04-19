Нижегородскую и Тамбовскую области может связать новый турмаршрут

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В России могут создать новый туристический маршрут, который соединит Нижегородскую и Тамбовскую области. Он получил название «Серафим Саровский: от Тамбова до Сарова».
Нижегородскую и Тамбовскую области может связать новый турмаршрут
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу администрации Сарова.

Подробности о проекте рассказали на Научно-исторической конференции, приуроченной к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова.

«Маршрут должен объединить Тамбовскую область и кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», — заявила заместитель главы Тамбовской области Евгения Михалина.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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