Нижегородскую и Тамбовскую области может связать новый турмаршрут

В России могут создать новый туристический маршрут, который соединит Нижегородскую и Тамбовскую области. Он получил название «Серафим Саровский: от Тамбова до Сарова».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу администрации Сарова.

Подробности о проекте рассказали на Научно-исторической конференции, приуроченной к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова.

«Маршрут должен объединить Тамбовскую область и кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», — заявила заместитель главы Тамбовской области Евгения Михалина.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.