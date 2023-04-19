На территории промзоны «Серп и Молот» создадут современное городское пространство
- © Е. Самарина/Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Запланирована реорганизация территории площадью 1,7 га. Участок находится недалеко от пересечения Перовского проезда и Подъёмной улицы.
«Всего сейчас активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью больше 392 га», — отметил Собянин.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.