На территории промзоны «Серп и Молот» создадут современное городское пространство

На территории промышленной зоны «Серп и Молот» в Москве создадут современное городское пространство — там появятся кафе, магазины, помещения для деловых мероприятий.

© Е. Самарина/Официальный портал Мэра и Правительства Москвы