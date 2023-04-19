Центральный кластер МГТУ имени Баумана сдадут в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В непосредственной близости от действующих зданий вуза появится около 170 тыс. кв. м новых площадей и 14 новых корпусов», — сказал Загрутдинов.
Он уточнил, что в настоящее время продолжаются монолитные работы.
Пять зданий кластера разместятся на площади более 12 тыс. кв. м. Они будут предназначены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В пятиэтажном «Квантум парке» установят высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.