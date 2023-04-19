Центральный кластер МГТУ имени Баумана сдадут в 2024 году

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Центральный кластер и «Квантум парк» МГТУ имени Баумана должны сдать в 2024 году. Их общая площадь составит 65 тыс. кв. м. Они призваны стать сердцем проекта развития территории университета, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Центральный кластер МГТУ имени Баумана сдадут в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В непосредственной близости от действующих зданий вуза появится около 170 тыс. кв. м новых площадей и 14 новых корпусов», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в настоящее время продолжаются монолитные работы.

Пять зданий кластера разместятся на площади более 12 тыс. кв. м. Они будут предназначены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В пятиэтажном «Квантум парке» установят высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.

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