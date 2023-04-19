Иммунолог Продеус прокомментировал появление подварианта COVID-19 «арктур»

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Врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что «арктур» — это подвариант коронавируса «омикрон», близкий родственник «кракена».
Иммунолог Продеус прокомментировал появление подварианта COVID-19 «арктур»
  • РИА Новости

«В России он только появился. Наши индийские коллеги сообщают, что вирус поражает слизистую глаз. Но хочу напомнить, что сейчас начнётся пора цветения, на которую приходится пик поллиноза (пыльцевой лихорадки). Поэтому иногда катаральные явления, которые связаны с простудными заболеваниями, люди путают с поллинозом и, наоборот», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ничего особенно плохого «арктур» не добавит и простудных заболеваний бояться не стоит.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.

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