В Севастополе рассказали о поддержке социальных предприятий

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В Севастополе предоставляется дополнительная господдержка социальным предприятиям. Речь идёт о грантах, гарантиях и поручительствах, а также о микрозаймах и консультациях.
В Севастополе рассказали о поддержке социальных предприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.

В настоящее время продолжается приём заявок на включение в реестр социальных предпринимателей, который продлится до 31 декабря. Представители бизнеса, которые уже состоят в реестре, должны ежегодно подтверждать свой статус — заявки принимаются до 1 мая.

«Социальные предприятия строят бизнес, который полезен для общества, а правительство со своей стороны оказывает необходимую поддержку. Для получения грантов, гарантий, микрозаймов и консультационной поддержки необходимо состоять в реестре социальных предпринимателей», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.

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