В Севастополе рассказали о поддержке социальных предприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.
В настоящее время продолжается приём заявок на включение в реестр социальных предпринимателей, который продлится до 31 декабря. Представители бизнеса, которые уже состоят в реестре, должны ежегодно подтверждать свой статус — заявки принимаются до 1 мая.
«Социальные предприятия строят бизнес, который полезен для общества, а правительство со своей стороны оказывает необходимую поддержку. Для получения грантов, гарантий, микрозаймов и консультационной поддержки необходимо состоять в реестре социальных предпринимателей», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.
Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.