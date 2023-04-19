Оборот производителей пищевой продукции в Москве вырос на 22,6% в январе — феврале
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Предприятия по переработке и консервированию мясной продукции обеспечили около 28% объёма.
Более 13% — на счету производителей хлебобулочной продукции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что товарный экспорт из Московской области увеличился на 18,9% в 2022 году по сравнению с 2021-м и достиг $13,6 млрд.