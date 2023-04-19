Работы по созданию парка «Яуза» завершат до 2026 года

Работы по созданию парка «Яуза» должны быть завершены до 2026 года. В 2023-м в порядок приведут три участка поймы реки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«От Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зелёные территории. В этом году приведём в порядок ещё три участка поймы реки Яузы: вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке «Ростокинский акведук» скоро начнутся», — рассказал мэр.

В 2023—2024 годах также запланированы работы вдоль улицы Сельскохозяйственной.

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